Sanzioni Russia, la minaccia da Mosca: “La stazione spaziale potrebbe precipitare”

La Stazione Spaziale Internazionale potrebbe precipitare se non vengono rimosse le sanzioni alla Russia.

Le sanzioni alla Russia hanno ripercussioni anche da un punto di vista aerospaziale, in quanto lo Stato che ha aggredito l’Ucraina ha una grossa responsabilità nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La Russia minaccia la Stazione Spaziale Internazionale, o si rimuovono le sanzioni o precipiterà

Le parole di Dimitri Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscomos, più che un avvertimento sembrano una minaccia. Rogozin ha dichiarato che se non saranno rimosse le sanzioni alla Federazione Russa, l’ISS potrebbe precipitare sul pianeta Terra, creando enormi danni. La Stazione Spaziale potrebbe cadere sia in acqua che sul suolo di qualche Nazione. Ovviamente, i calcoli sono stati fatti per evitare che questa impatti sulla Russia.

La NASA è al lavoro per rendersi indipendente dalla Russia

La Federazione Russa ha un compito importante nella ISS. Il ruolo della Russia è quello di mantenere in orbita la Stazione Spaziale. Questa grossa responsabilità ha mandato nel panico generale anche ad agenzie spaziali come il colosso statunitense NASA. L’unica soluzione per evitare che l’ISS precipiti è quella di mantenela in orbita senza l’aiuto della Russia. La Nasa aveva già dichiarato, il 1 marzo 2022, di essere al lavoro per garantire che non accada nulla alla Stazione Spaziale Internazionale, cercando di renderla indipendenti dalle agenzie spaziali della Federazione Russa.