Sanzioni Russia, sequestrato lo yacht “New Vogue” al porto di Imperia

Al porto di Imperia la Capitaneria ha sequestrato lo yacht "New Vogue", riconducibile a oligarchi russi.

Nel porto di Imperia l’Ufficio delle Dogane ha sequestrato lo yacht “New Vogue”, un panfilo di 30 metri riconducibile a qualche oligarca russo.

Sanzioni Russia, sequestrato maxi yacht a Imperia

Proseguono gli atti sanzionatori nei confronti degli oligarchi russi: al porto di Imperia la Capitaneria e l’Ufficio delle Dogane hanno sequestrato lo yacht “New Vogue“, panfilo di 30 metri dal valore di oltre 3,3 milioni di euro.

Dopo lo yacht sequestrato all’ex proprietario del Chelsea Abramovich, infatti, continuano le operazioni di confisca nei vari porti europei, per ottemperare alle sanzioni inflitte dall’Ue alla Russia.

Il sequestro è avvenuto nella tarda serata di venerdì 1 aprile, in seguito a un sopralluogo effettuato precedentemente negli spazi portuali dalla Capitaneria.

Ai fini delle indagini sono state acquiste informazioni tecniche dalla Dogana di un paese terzo, come tramite per l’Unita Temporanea di Crisi Russo-Ucraina stabilita dagli uffici dall’Agenzia doganale marittima ligure.

Yacht di lusso

Come già scritto in precedenza, il “New Vogue” è un lussuosissimo yacht e secondo il sito Superyachtimes, pare che sia stato costruito in Turchia, sia lungo circa 33 metri e sia in grado di ospitare 9 ospiti e 5 membri dell’equipaggio.

Nella speciale classifica dedicata agli yacht, quest’ultimo sarebbe al numero 4105, ma sarebbe allo stesso tempo tra i più costosi d’Europa: circa 3,3 milioni di euro il suo valore di mercato.