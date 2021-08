Sapienza, professore si masturba durante esame: nessuna sospensione

Un professore della Sapienza di Roma si è masturbato durante un esame, senza accorgersi che la webcam era accesa. Per lui nessuna sospensione.

Un professore della Sapienza di Roma si è masturbato durante un esame, senza accorgersi che la webcam era accesa. Per lui nessuna sospensione, ma solo un semplice rimprovero. Il fatto è stato raccontato dagli studenti ed è accaduto lo scorso 8 febbraio.

Professore della Sapienza si masturba durante un esame: la denuncia degli studenti

Il professore dell’Università La Sapienza di Roma pensava di aver spento la webcam, invece tutti gli studenti lo hanno visto mentre si masturbava in diretta. Il fatto, come hanno scritto Federico Marconi e Vanessa Riccardi sul Domani, in edicola oggi, è accaduto lo scorso 8 febbaio. Il professore era in video conferenza con gli studenti per un esame. Il docente, come hanno denunciato gli studenti, ha iniziato a masturbarsi durante l’esame, senza rendersi conto che la webcam era rimasta accesa.

Alla denuncia è stato allegato anche un video che prova quanto denunciato. La lettera è stata inviata al garante di Ateneo e alla presidente del Comitato unico di garanzia. La Sapienza, però, non ha ancora preso nessun tipo di provvedimento.

Professore della Sapienza si masturba in webcam: nessun provvedimento

Il professore sarebbe stato rimproverato in modo molto severo e lui stesso si è scusato con una lettera alla preside della sua facoltà. “Purtroppo l’incidente è frutto della stanchezza causata dagli esami online.

Doveva essere un momento di pausa, ma purtroppo non mi sono accorto che la telecamera fosse rimasta aperta” si è giustificato il docente. Gli studenti hanno inviato una nuova lettera chiedendo alla rettrice Antonello Polimeni di prendere seri provvedimenti. “Lasciare che un caso simile si assolva con un mero ammonimento verbale è una mancanza di considerazione per tutti gli studenti e le studentesse che durante lo svolgimento degli esami orali, con un atto simile, sono stati del tutto mancati di rispetto nei confronti dell’impegno e della serietà con cui stavano affrontando la prova d’esame“.

Professore della Sapienza si masturba: le parole del preside

Per il momento non è arrivato nessun provvedimento. Riccardo Faccini, preside della Facoltà di Scienze Naturali de La Sapienza, ha sottolineato a Domani che si è proceduto con una censura in quanto nel video inviato “si vedevano atti poco chiari e il provvedimento è stato preso perché nel video si vede solamente lui che si sistema i pantaloni“.