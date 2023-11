I saponi naturali sono i migliori detergenti che possiamo scegliere per la cura della nostra pelle e del nostro Pianeta. Vediamo perché.

Nessuno può fare a meno della classica saponetta: non a caso, infatti, la utilizziamo più volte al giorno, sia per pulire bene le mani che per rinfrescarci il viso. Tuttavia, non tutti i saponi sono uguali e non tutti sono in grado di prendersi cura della nostra pelle. Ma cosa fa la differenza tra un buon sapone e uno che non lo è?

I benefici dei saponi naturali

Inutile negarlo: la maggior parte dei saponi che troviamo sul mercato, solidi o liquidi che siano, è spesso caratterizzata dalla presenza di sostanze chimiche artificiali. Questi ingredienti non solo sono dannosi per la nostra pelle, ma anche per il Pianeta, in quanto non biodegradabili. La soluzione per salvaguardare l’ambiente e la nostra salute potrebbe quindi essere quella di optare per prodotti naturali, e i saponi non fanno eccezione. In alcuni casi, poi, potrebbe anche essere divertente creare il proprio sapone naturale fai da te. In questo caso, in commercio è possibile trovare tantissime attrezzature e materiali per la creazione di saponi in casa, come quelli disponibili sul sito di Aroma Zone (dove chi invece non ha il tempo né la voglia di mettere le mani in pasta, può comunque optare per comprarne uno già fatto).

Ma perché dovremmo scegliere di acquistare un sapone naturale? Per chi se lo stesse chiedendo, ci sono almeno tre buoni motivi. Vediamoli insieme.

È un toccasana per la pelle

Un sapone naturale spesso contiene ingredienti delicati e idratanti per la pelle, come oli vegetali e burri, che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata. Nelle ricette di un prodotto del genere non ci sarà mai posto per sostanze chimiche aggiunte, come coloranti o profumi sintetici, che possono provocare dermatiti o irritazioni. Per questo motivo è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Non presenta insidie

Il sapone naturale presenta una lista di pochi e semplici ingredienti, che si possono facilmente classificare come naturali e sicuri. Tra questi possiamo trovare argille, fiori ed erbe, ingredienti esfolianti, oli essenziali, spezie e minerali.

È biodegradabile e sostenibile

Gli ingredienti che compongono un sapone naturale sono completamente biodegradabili. Ciò significa che la produzione e il consumo di questo detergente non ha un grande impatto sul Pianeta. Inoltre, nella maggior parte dei casi optare per un sapone naturale spesso equivale a scegliere un prodotto artigianale distribuito da realtà più piccole.

3 tipologie di saponi naturali più amati

Tra i saponi naturali più apprezzati e acquistati troviamo quello di Aleppo, quello di Marsiglia e quello di Nablus.

Il sapone di Aleppo proviene dalla Siria. La sua composizione è un mix tra olio d’oliva e olio d’alloro, ed è indicato per le pelli delicate e sensibili.

Il sapone di Marsiglia è invece quello sicuramente più conosciuto e usato per diversi scopi, sia per l’igiene personale sia per il bucato. È amato, oltre che per la sua versatilità, anche per il suo profumo inconfondibile.

Infine, il sapone di Nablus è il meno noto, ma il più ricco di glicerina, una sostanza idratante ideale per la cura della pelle di tutto il corpo.