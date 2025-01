"Sapore di Mare" diventa un Musical, al via il tour di debutto

Milano, 29 gen. (askanews) – Amatissimo e popolare, “Sapore di Mare”, il film culto dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro e diventa un musical con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni 60, Il musical, una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi, ha un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e Paolo Ruffini.

“Sapone di mare è uno spettacolo divertente, ironico, poetico che ha come tema la nostalgia, ma non quella che ti fa star male, ha la nostalgia che ti fa star bene, quella che ti evoca un tempo in cui siano essi gli anni 80, siano essi gli anni 60, si praticava qualcosa che noi forse abbiamo un po’ perso nella sanglia ed è la leggerezza, io rappresento come cieco la leggerezza, cerco di fotografarla ma come tutte le cose belle quando arriva in una nuvola ed è anche la magia del teatro che è l’elemento più bello del mondo. Parlando di fotografie in un momento storico in cui tutto è verticale e si scrolla, il teatro è orizzontale come il cinema e quando c’è l’orizzontale puoi inquadrare l’orizzonte e puoi vivere delle emozioni con più facilità e anche con un pizzico in più di felicità”.

Un viaggio evocativo nel cuore degli Anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo con band dal vivo. Lo spettacolo debutta Montecatini, poi sarà in giro per l’Italia e chiuderà il tour al Tam di Milano.

Le date

1 febbraio 2025, Montecatini – Teatro Verdi (anteprima)

7 febbraio 2025, Fabriano – Teatro Gentile (anteprima)

dal 20 al 23 febbraio 2025, Torino – Teatro Alfieri (prima nazionale)

dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, Firenze – Teatro Verdi

dal 6 al 9 marzo 2025, Trieste – Teatro Rossetti

dal12 al 23 marzo, Roma – Teatro Olimpico

dal 27 marzo al 13 aprile 2025, Milano – TAM Teatro Arcimboldi