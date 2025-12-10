Saporetti (MASE): nuovi CAM Edilizia passo decisivo

Roma, 10 dic. (askanews) – Intervenuto questa mattina al convegno “Città che cambiano il clima”, ospitato al Cinema Barberini e promosso da GBC Italia, Sergio Saporetti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha illustrato le novità normative per il settore delle costruzioni. Nel suo intervento, dedicato ai “Nuovi CAM edilizia per città climaticamente neutre”, Saporetti ha sottolineato l’impegno del governo nell’aggiornamento dei criteri per gli appalti pubblici verdi.

A margine dei lavori, Saporetti ha dichiarato:

“In questo evento organizzato da GBC Italia abbiamo discusso, per la prima volta dalla loro adozione, dei nuovi CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli interventi edilizi. Si tratta di strumenti fondamentali, poiché incidono direttamente sulla qualità delle opere e del costruito, andandosi ad affiancare, in un’ottica di revisione complessiva, al recente aggiornamento dei CAM sulle infrastrutture stradali. Il Ministero prosegue dunque la sua attività normativa sui decreti attuativi del Codice, con l’obiettivo di migliorare concretamente la sostenibilità delle opere. Questo percorso è pienamente coerente con gli obiettivi nazionali e con l’atto di indirizzo politico del Ministro, che ha inserito il GPP tra le priorità strategiche del Dicastero.”