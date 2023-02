Ecco come è stato possibile tracciare sul terreno il cosiddetto “strewn field” per disegnare la rotta: "Sappiamo dov'è caduto il bolide di San Valentino"

Nella sera più romantica dell’anno aveva messo inquietudine a molti, anche nei cieli della Puglia, “sappiamo dov’è caduto il bolide di San Valentino”.

Gli esperti della rete Prisma hanno stimato l’aera in cui è precipitata la meteorite avvistata da molti tre sere fa. “Abbiamo una mappa. Come in “Pirati dei Caraibi” ed esiste una vera guida per cercare di ritrovare la meteorite avvistata la notte del 14 febbraio.

Dov’è caduto il bolide di San Valentino”

Il corpo celeste proveniente dallo spazio potrebbe essere caduto in Basilicata, per la precisione “a nord di Matera , fra Borgo Venusio e Lesce“.

Lo affermano in una nota gli esperti della rete Prisma, sostenuta da Fondazione CRT). Si tratta di Dario Barghini (INAF-OATo) e Albino Carbognani (INAF-OAS) che si sono messi di buona lena e che nella giornata del 15 febbraio, utilizzando dati forniti da tre camere della rete (Castellana Grotte, Tricase e Vasto) hanno registrato il passaggio in atmosfera del bolide. La traiettoria è stata “mappata” grazie anche a centinaia di testimonianze oculari.

Molte persone avevano avvistato la meteora solcare il cielo.

Come è stato possibile tracciare la “rotta”

Grazie a quelle due direttrici di lavoro gli esperti hanno “disegnato” sul terreno il cosiddetto “strewn field”, vale a dire la zona di potenziale caduta della meteorite. Il profilo meteo calcolato da Raffaele Salerno di Meteo Expert è stato determinante perché esso indica il regime dei venti in atto la sera di San Valentino nella regione di potenziale interesse.

I dati “indicano che potrebbe essere caduta al suolo una massa di circa 400-500 grammi nel caso di un pezzo unico ma potrebbero essere rinvenuti pezzetti più piccoli se il corpo avesse subito una frammentazione”.