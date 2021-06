Sara Affi Fella ha ceduto alla chirurgia plastica: “Dopo il parto il mio seno era…”

Sara Affi Fella ha rivelato ai fan dei social di aver ceduto alla chirurgia plastica dopo la nascita di suo figlio Tommaso.

Sara Affi Fella ha annunciato via social di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del proprio seno.

Sara Affi Fella: la chirurgia al seno

Sara Affi Fella ha confessato via social che, dopo la nascita di suo figlio Tommaso, il suo seno avrebbe cambiato aspetto.

Per questo l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia plastica, e a tal proposito ha dichiarato: “In gravidanza era aumentato tantissimo ! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato…no comment”, ha spiegato. Oggi l’ex volto di Uomini e Donne sembra felice e soddisfatta del suo “nuovo seno” e sui social non ha perso occasione per spiegare ai fan la sua esperienza, affermando di essere assolutamente favorevole alla chirurgia qualora alcuni difetti estetici facciano soffrire le donne.

Sara Affi Fella: il figlio

A settembre 2020 Sara Affi Fella è diventata mamma per la prima volta: lei e il fidanzato Federico Fedato hanno avuto il loro primo figlio, Tommaso. Oggi i due sono più felici ed innamorati che mai, e a proposito dell’arrivo del bambino l’influencer ha scritto: “Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza.

Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio”. Il piccolo è venuto al mondo a Caserta.

Sara Affi Fella: lo scandalo

Oggi sembra che Sara Affi Fella sia riuscita a trovare la serenità dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne e, a seguito del quale, moltissimi sponsor hanno smesso di seguirla. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2017-2018 ( e dopo la sua scelta ricaduta su Luigi Mastroianni) emerse infatti che Sara Affi Fella fosse stata legata per buona parte della sua partecipazione allo show al fidanzato Nicola Panico, che rivelò tutto ai microfoni del programma. In seguito l’ex volto di Uomini e Donne è stato travolto da una vera e propria bufera, e la stessa Maria De Filippi si è detta incredula per ciò che Sara ha fatto. Sara Affi Fella ha chiesto scusa per il suo comportamento e oggi sembra essere riuscita a superare i gravi problemi da esso causati.