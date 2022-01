Sara Cunial protesta contro il Green Pass in Parlamento e sposta l’ufficio davanti alla Camera

La nuova protesta di Sara Cunial contro l'obbligo del Green pass: ha spostato l'ufficio del Parlamento in strada, davanti alla Camera

Una nuova particolare iniziativa è stata intrapresa dalla deputata Sara Cunial, da sempre vicina alle posizioni No Vax e dichiaratamente contraria all’obbligo del Green pass in vigore anche a Montecitorio.

La Cunial ha allestito un ufficio simbolico nella piazza proprio di fronte alla Camera.

Questo nuovo “ufficio” è stato organizzato con tanto di cartello che recita la scritta “ufficio parlamentare dell’on. Sara Cunial”, due sedie e un banchetto. La deputata ha deciso di restare lì per protesta e come provocazione e non si arrende nemmeno di fronte al freddo di gennaio.

Questo il commento della protagonista, Sara Cunial: “Dal 15 ottobre mi è precluso entrare nel palazzo. Che è il mio luogo di lavoro, il mio luogo di rappresentanza istituzionale. Che è però precluso a chi non ha il Green pass. Per questo al momento io sono qui fuori, rimango coerente con la mia posizione.”