La neogieffina Sara Manfuso sembra essere determinata a lasciare il GF Vip: cosa è successo nell’ultima puntata del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini?

Sara Manfuso vuole lasciare il GF Vip: cosa è successo

Nella serata di lunedì 26 settembre, è andata in onda la terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta, Sara Manfuso si è resa protagonista della serata e ha fatto discutere la falsità della giornalista che ha parlato male dell’amica Ginevra Lamborghini alle sue spalle.

In trasmissione, è stata mostrata una clip in cui si vede la Manfuso sparlare della sorella della più famosa Elettra insieme ad Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà. Subito è intervenuta la Lamborghini che si è scagliata contro le frasi pronunciate da quella che credeva essere una sua amica.

“Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”, ha detto Ginevra.

La lite con Ginevra Lamborghini

La situazione ha fatto scatenare la Manfuso che ha attaccato la produzione del reality durante la pubblicità, accusandola di averle fatto fare una figura meschina: “No questo non mi piace.

Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello – ha detto –. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia”.

Secondo la giornalista moglie del politico Andrea Romano, il GF Vip avrebbe fatto un montaggio ad hoc per fare audience.

Per questo motivo, la neogieffina ha minacciato di lasciare lo show: “Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me”.

Al termine della puntata, la Manfuso ha tentato di chiarirsi con Ginevra, spiegando: “Tu hai tanta testa e hai capito tutto. Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto. Quando hai voglia parliamo meglio”.

Ma la Lamborghini non è sembrata convinta e si è limitata a rispondere: “Ok poi in un altro momento parleremo di quello che è successo”.