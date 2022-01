Sara Ricci in lacrime per l’amato ex partner a Vivere Paolo Calissano

Sara Ricci in lacrime per l’amato ex partner a Vivere e di vita Paolo Calissano: "Sono devastata da questa notizia, è come se perdessi una parte di me”

Sara Ricci in lacrime e visibilmente scossa per la scomparsa dell’amato ex partner nella soap di successo Vivere, Paolo Calissano. L’attrice ha ricordato il collega ed amico su Instagram e sulla sua pagina Facebook. Sulle storie la Ricci ha detto: “Sono devastata da questa notizia, è come se perdessi una parte di me”.

La morte di Calissano e le lacrime nella storia Instagram di Sara Ricci, ex compagna di vita e lavoro

“Paolo era un collega, un compagno di lavoro e di vita e una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente”. E poi: “Se avessi potuto fare qualcosa di più, lo avrei fatto. Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere accanto a Paolo”. Sara era stata collega di Calissano con cui ha lavorato per anni nella soap di Canale 5 ‘Vivere’.

Sara Ricci in lacrime per l’amato Calissano: “La tua morte mi lascia smarrita e senza gioie”

Il suo ricordo in lacrime dell’attore scomparso a 54 anni e sul cui presunto suicidio sono in corso accertamenti è apparso sincero e coinvolgente. Ed anche sulla sua pagina Facebook official la Ricci ha voluto ricordare l’amato collega, con un commovente post accluso alla foto di un tabloid dell’epoca: “Amico mio di anni bellissimi, la tua dipartita mi lascia smarrita e senza gioie”.

“Sapere che stavi meglio era consolante”: lacrime e parole dal cuore di Sara Ricci per Paolo Calissano

“Non eravamo più intimi e così vicini da anni ma quando ti incontravo era sempre una gioia profonda e saperti meglio era consolante per me, spero di rivederti più sereno in altre dimensioni, hai sofferto già abbastanza qui giù. E in chiosa: “Che il mio affetto ti raggiunga forte e caldo. Insieme abbiamo costruito tanto e fatto sognare milioni di italiani. Arrivederci amico mio”.