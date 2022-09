Sara Ricciardiello morta per un incidente a Calvizzano: aveva perso la vita anche un 25enne

Sara Ricciardiello, di 18 anni, era stata coinvolta in un incidente a Calvizzano. Purtroppo non ce l'ha fatta.

Sara Ricciardiello, di soli 18 anni, era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto a Calvizzano, in cui aveva perso la vita anche un 25enne. La giovane purtroppo non ce l’ha fatta.

Sara Ricciardiello morta per un incidente a Calvizzano

Sara Ricciardiello non ce l’ha fatta. La ragazza, di soli 18 anni, era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in via S.Nullo a Licola, in cui aveva perso la vita sul colpo anche un ragazzo di 25 anni. La giovane era rimasta gravemente ferita ed era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata intubata. La 18enne era poi stata trasferita al Cardarelli di Napoli, ma purtroppo è deceduta.

Nell’incidente era morto anche un 25enne

Nel terribile incidente in cui è rimasta coinvolta Sara Ricciardiello, ha perso la vita sul colpo anche Marco Merone, 25enne di Pozzuoli. Sara frequentava il liceo Carlo Levi di Marano e nei mesi scorsi tantissime persone, tra cui i suoi amici e i suoi professori, avevano condiviso l’appello per la raccolta del sangue. Un appello condiviso anche dal sindaco. La ragazza ddi 18 anni è rimasta in coma farmacologico per diverso tempo, ma purtroppo si è spenta all’ospedale Cardarelli di Napoli.