Sarà Tiziano Ferro il conduttore dell’Eurovision 2022 in Italia?

Tiziano Ferro potrebbe essere il conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin.

L’Eurovision song contest 2022 si terrà in Italia dopo che lo scorso anno i Maneskin, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, si sono aggiudicati il primo posto anche nella competizione europea. A seguito di una lunga ricerca, la città scelta per ospitare l’evento sarà Torino, teatro della kermesse che andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio.

Ancora non nota – naturalmente – la composizione della line up, così come il nome del conduttore. Si cerca un personaggio che sappia parlare bene in inglese e che allo stesso tempo abbia una profonda conoscenza della musica. Per tutti questi motivi nelle ultime ore è iniziato a circolare il nome di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro conduttore dell’Eurovision?

Il cantante di Latina, secondo quanto riferito da TvBlog, potrebbe essere di sicuro tra gli artisti italiani che verranno coinvolti nell’evento e non sarebbe da escludere neanche una sua possibile conduzione dello show che andrà in onda su Rai 1.

Eurovision, Tiziano Ferro possibile conduttore

Oltre al nome di Tiziano Ferro, per la conduzione della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in pole ci sarebbero anche Alessandro Cattelan, Mika, Laura Pausini, così come Chiara Ferragni, Milly Carlucci e Matilda De Angelis.

Tiziano Ferro potrebbe conduttore l’Eurovision

Con ogni probabilità la riserva sul conduttore dello show verrà sciolta nel corso delle prossime settimane e non sarebbe da escludere che l’annuncio possa essere dato proprio durante la prima serata del prossimo Festival di Sanremo, la cui partenza è prevista per il 1 febbraio.