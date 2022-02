Sara Tommasi sta vivendo un terribile lutto: sua madre è morta.

Momento difficile per Sara Tommasi: sua madre è morta. A rendere pubblico il terribile lutto è stata lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram. Fortunatamente, la showgirl può contare sulla vicinanza del marito Antonio Orso.

Sara Tommasi sta vivendo giorni molto difficili. L’attrice, showgirl e modella ha rivelato che sua madre è morta. La donna, stando a quanto si coglie dalle condivisioni Instagram della figlia, combatteva da tempo contro una brutta malattia. A didascalia di una fotografia che la ritrae con il genitore, Sara ha scritto:

Fortunatamente, Sara non sta vivendo questo lutto da sola. Al suo fianco c’è il manager Antonio Orso, diventato suo marito il 21 marzo del 2021. E’ stato proprio questo matrimonio ad aver regalato grande gioia a sua madre. La Tommasi, nel giorno del compleanno del genitore, festeggiato lo scorso dicembre, ha scritto:

“Mia madre da un pò di anni non è in perfetta forma (diciamo così). Per lei festeggiare con me e mio marito il suo compleanno ha un significato ancor più importante!! Lei dice che in questo 2021 le ho regalato emozioni fortissime e io dico lo stesso a lei, per la sua presenza!”.