Sarah Altobello: l'inquadratura malefica del GF Vip è virale

Senza ombra di dubbio, Sarah Altobello è una delle protagoniste della settima edizione del GF Vip.

Il suo personaggio non esce molto nel corso delle puntate, ma quanti seguono la diretta h24 ringraziano Alfonso Signorini per averla scelta come concorrente. Nelle ultime ore è diventata virale un’inquadratura malefica che la regia ha riservato alla simpatica pugliese.

Sarah Altobello: l’inquadratura del GF Vip

Mentre il flirt con Attilio Romita cresce giorno dopo giorno, Sarah Altobello diventa un’icona anche per un altro motivo. La sua parlata pugliese, che talvolta è incomprensibile, diverte i telespettatori, e alcuni video che la vedono come protagonista diventano virali alcuni.

Uno degli ultimi filmati la vede intenta a truccarsi allo specchio, con la regia del GF Vip che le ha riservato un’inquadratura decisamente malefica.

Sarah allo specchio: il video è virale

Sarah è intenta a truccarsi allo specchio. Si è alzata da poco e deve ancora vestirsi, ma la beauty routine è fondamentale per presentarsi ‘in pubblico’. Ovviamente, nel cosiddetto acquario, che i concorrenti del GF Vip vedono come specchio, ci sono telecamere che non si lasciano sfuggire nulla.

La regia, forse per divertirsi in po’, ha iniziato ad inquadrare la Altobello da vicino, molto vicino. “Ma stai parlando da sola?“, chiede Luca Onestini. Sarah, avvicinandosi ancora di più al vetro, ha replicato: “Chi io? Beh amore, meglio parlare da sole che inutilmente. Almeno io mi ascolto“.

Sarah allo specchio: sketch studiato o realtà?

La Altobello è un personaggio, questo è impossibile negarlo. La domanda dei fan, però, è una: i suoi sketch sono studiati oppure lei è proprio così? Al momento, non è dato saperlo, ma qualcosa spinge a pensare che molto di quello che mostra faccia parte di un copione.