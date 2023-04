Sarah Felberbaum: l'esordio in tv, l'amore per l'ex calciatore, i figli e la fiction Tina Anselmi

Sarah Felberbaum: l'esordio in tv, l'amore per l'ex calciatore, i figli e la ...

L’attrice Sarah Felberbaum ha recentemente interpretato Tina Anselmi, la prima donna diventata ministro negli anni ’70

L’esordio in tv di Sarah Felberbaum

Sarah Frances Rose Felberbaum è nata il 20 marzo a Londra da padre americano e madre inglese. Quando era ancora piccola la sua famiglia si è trasferita in Italia.

Le prime esperienze in tv sono arrivate nel 2000 con la conduzione di Top of the Pops. L’anno seguente ha presentato il Concerto del Primo Maggio. Sempre nel 2001 ha partecipato a Via Zanardi 33, una sit-com che aveva al centro la realtà universitaria.

Sarah Felberbaum ha recitato anche in Caterina e le sue figlie, fiction di Canale 5.

L’esperienza cinematografica

Al cinema ha recitato in Maschi contro femmine di Fausto Brizzi. Nel 2009 ha interpretato Nicoletta Rengoni nella fiction Una grande famiglia e in seguito ha recitato ne Il giovane Montalbano.

L’attrice ha vinto il Premio Guglielmo ai Nastri d’argento e ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello per aver interpretato Laura Aliprandi nel film Il gioiellino di Andrea Molaioli, sul crack Parmalat, con Remo Girone e Toni Servillo.

Nel 2016 l’attrice ha vestito i panni di una delle amanti di Cosimo de’ Medici nella serie I Medici. L’ultimo personaggio che ha interpretato è stata Tina Anselmi nella fiction Tina Anselmi – Una vita per la democrazia.

L’amore tra Sara Felberbaum e Daniele De Rossi

Sarah Felberbaum e l’ex calciatore Daniele De Rossi stanno insieme dal 2011 e si sono sposati il 25 dicembre 2015 alle Maldive.

La coppia ha avuto due figli, Olivia Rose nata nel 2014 e Noah nel 2016.

Quello dell’attrice e dell’ex calciatore è un amore profondo e intenso che ha cambiato le loro vite.