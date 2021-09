Sarah Harding, morta a 39 anni per cancro al seno la cantante delle Girls Aloud

La cantante inglese delle Girls Aloud, Sara Harding, è morta all’età di 39 anni dopo una lunga battaglia contro una forma avanzata di cancro al seno.

Nella giornata di domenica 5 settembre, è stata annunciata la prematura scomparsa della cantante Sarah Harding, membro delle Girls Aloud, all’età di soli 39 anni. La donna stava lottando da tempo contro una forma aggressiva di tumore al seno. La malattia, infatti, le era stata diagnosticata circa un anno fa ma, a causa dello stato avanzato del cancro, tutte le cure intraprese dall’artista si sono rivelate vane, inducendone infine la morte.

Nel corso dei suoi ultimi mesi vissuti all’insegna della battaglia contro il tumore al seno, Sarah Harding aveva deciso di scrivere un libro, recentemente pubblicato, dal titolo Hear Me Out.

Nel libro, l’artista aveva deciso di raccontare la sua vita, focalizzandosi prima sul periodo vissuto nel ruolo di popstarcome cantante della Grils Aloud e poi sulla lotta intrapresa contro il cancro. A questo proposito, aveva deciso di documentare la sua esperienza, narrando lo strazio generato a livello fisico e psicologico dalle sedute di chemioterapia e dal dolore e dalla speranza provati.

Morta Sarah Harding, l’annuncio della madre su Instagram

La notizia del decesso di Sarah Harding è stata confermata dalla madre, Marie, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram della cantante.

La donna ha postato una foto della figlia, corredata dalla seguente didascalia: “È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente morta. Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto così fortemente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno.

È andata via pacificamente stamattina. Vorrei ringraziare tutti per il gentile supporto nell’ultimo anno. Ha significato molto per Sarah e le ha dato grande forza e conforto sapere che era amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia, era una stella splendente e spero che sia ricordata”.

Sarah Harding avrebbe festeggiato i 40 anni il prossimo novembre 2021.

Morta Sarah Harding, il ricordo degli amici

In seguito alla diffusione della notizia, sono stati molti gli amici di Sarah Harding che hanno commentato il drammatico evento. Alcuni di essi, inoltre, hanno rivelato a The Sun che la cantante “è morta a casa, questa mattina, circondata dalla sua famiglia: era molto amata”.