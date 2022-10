Sarah Jane Morris reinterpreta i Beatles con la sua voce unica

Milano, 18 ott. (askanews) – L’inconfondibile voce di Sarah Jane Morris reinterpreta la musica dei Beatles attraverso arrangiamenti moderni e originali. “All You Need is Love” è il nuovo album firmato dall’artista con i Solis String Quartet, eclettico quartetto d’archi italiano. Un sodalizio nato dallo spettacolo teatrale “Ho Ucciso i Beatles” .

“Passo passo abbiamo realizzato che questo era un prodotto musicale speciale e non solo teatrale e abbiamo deciso di registrare un album e poi c’è stato un nuovo lockdown.

Loro vivono a Napoli e in Inghilterra, ma abbiamo portato avanti l’idea del progetto, loro hanno registrato la musica e io la mia voce e così è nato l’album”.

Anticipato dai singoli “All You Need is Love” e “Come Together”, questo disco di undici brani (ri)letti abbraccia influenze stilistiche derivanti dalla musica cameristica, dal funk, dal jazz e prima di tutto dall’amore per i Fab Four.

“Penso che i Beatles sono probabilmente la band più influente di tutti i tempi.

Hanno cambiato la musica popolare, tutto a partire dagli anni ’60 ha un qualche collegamento con loro. Anche in Italia sono molto popolari, tutto quello che hanno scritto John e Paul è melodia pura, sono la band di maggior successo di tutti i tempi”.

Brani immortali che trovano sempre nuova vita e il progetto ideato da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris spicca per credibilità, innovazione nel rispetto della storia.