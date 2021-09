Sardegna, arrestato l’ex presidente catalano Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, ex Presidente catalano è stato arrestato ad Alghero in Sardegna. A emettere il mandato di cattura il giudice Pablo Llarena.

Carles Puidgemont, ex Presidente catalano è stato arrestato in Sardegna ad Alghero. Stando a quanto rende noto la testata spagnola “Abc”, le autorità italiane avrebbero già provveduto a notificare l’arresto alla magistratura di Madrid.

Sardegna arrestato Carles Puigdemont, lo staff: “A disposizione della Corte di Appello di Sassari”

A dare conferma dell’avvenuto arresto del leader indipendista è stato il suo stesso staff che su Facebook ha scritto: “La polizia italiana ha arrestato il presidente Puigdemont all’aeroporto di Alguer. Domani sarà messo a disposizione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari, competente a decidere la scarcerazione o la sua estradizione. Da questo momento in poi tutte le comunicazioni del presidente saranno gestite dalla sua squadra di comunanza. Vi informeremo tempestivamente.”

Sardegna arrestato Carles Puigdemont, ad Alghero per partecipare ad un evento

L’ex presidente catalano si trovava ad Alghero per partecipare ad un evento dove era atteso come ospite d’onore. Non è un caso se il leader indipendista ha scelto questa città come sua meta. La Catalogna e la città di Alghero sono legate da un rapporto solido originato già in epoca aragonese. Un legame questo che appare ancora più evidente con l’architettura dei due territori, inoltre ad Alghero è presente una sede della Generalitat de Catalunya della quale Puigdemont è stato Presidente.

Sardegna arrestato Carles Puigdemont, atteso sit-in

Nel frattempo iniziano già le prime mobilitazioni. Associazioni quali Torra, ProgRes e iRS hanno chiesto che il leader indipendista catalano possa essere rilasciato. Qualora ciò non dovesse avvenire – il sito web Helis – ha reso noto che già da venerdì 24 settembre è atteso um sit-in alle ore 9. Il corteo si radunerà davanti al Tribunale di Sassari.