È successo a Tertenia nel pomeriggio del 22 maggio. Non c'è stato nulla da fare per il motociclista: aveva 68 anni.

È finita in tragedia la vacanza di un motociclista tedesco di 68 anni che è morto dopo essere precipitato da un ponte che stava percorrendo a bordo della sua moto. La vicenda è avvenuta in provincia di Nuoro, a Tertenia nel pomeriggio di lunedì 22 maggio. Con la vittima era presente anche la moglie di 67 anni. Quest’ultima sarebbe rimasta ferita gravemente.

Motociclista tedesco precipita da un ponte: grave la moglie di 67 anni

Non sarebbe ancora chiara la vicenda. Stando a quanto rende noto la testata “La Nuova Sardegna”, l’incidente ha avuto luogo non molto distante dal ponte Corongiu. La moglie della vittima, che era in stato cosciente nel momento in cui è stata soccorsa, avrebbe riportato una frattura al braccio destro. Le condizioni del centauro si sarebbero rivelate fin da subito gravissime: il trauma al torace e l’arresto cardio circolatorio si sarebbero rivelati fatali.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti con l’automedica proveniente da Lanusei, l’ambulanza di bse e l’elicottero da Cagliari. Vani purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo da parte dei medici.