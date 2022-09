Sardegna, cervo salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in una vasca

Cervo salvato dai Vigili del Fuoco a Castiadas, nel Sud della Sardegna: presenti sul posto anche il Corpo forestale e un veterinario.

Un esemplare di cervo è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in una vasca piena d’acqua: è successo a Castiadas, nel Sud della Sardegna.

Cervo cade in un vascone pieno d’acqua di un’azienda agricola

Un giovane esemplare di cervo sardo è caduto in un vascone pieno d’acqua di un’azienda agricola in località “Camisa”, in territorio di Castiadas, un piccolo comune di neanche 2.000 abitanti nell’estremo Sud della Sardegna.

Il titolare dell’azienda, non appena si è accorto dell’animale in difficoltà, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco al numero di emergenza 115 per informarli del ritrovamento e richiedere l’intervento.

Le operazoni di salvataggio per il giovane cervo sardo

La sala operativa, sentite le prime informazioni arrivate telefonicamente dal titolare dell’azienda agricola, ha inviato sul posto una squadra di Vigili del Fuoco.

I pompieri facevano parte del distaccamento di San Vito, il nucleo Sommozzatori del porto di Cagliari.

Una volta arrivati nel luogo, gli operatori hanno effettuato il recupero dell’animale, affidandolo poi al personale del Corpo Forestale regionale. Sul posto era presente anche un veterinario, che ha verificato le condizioni di salute del selvatico.