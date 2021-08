Sardegna, cresce il numero dei casi nel comune di Sanluri: 94 i positivi

Sono ore critiche per il comune di Sanluri nel Sud della Sardegna. Il numero dei positivi è salito arrivando a 94.

Sono ore critiche queste per il comune di Sanluri nella provincia del Sud Sardegna. Il numero dei contagi è infatti salito, arrivando a toccare quota 94, mentre sono 90 le persone in quarantena. Lo ha reso noto il sindaco del comune sardo Alberto Urpi che ha diramato la nota attraverso i canali ufficiali.

Già nella giornata di venerdì 6 agosto il primo cittadino, proprio in relazione al crescente aumento dei contagi, ha emesso un’ordinanza con la quale ha sottoposto i cittadini ad una serie di restrizioni fino al 31 agosto 2021.

focolaio comune di Sanluri, l’aggiornamento sui contagi

Non si fermano i contagi nel comune di Sanluri situato nella provincia del Sud Sardegna che ha dovuto fare i conti con un aumento significativo dei positivi.

Gli ultimi dati trasmessi attraverso i canali ufficiali raffigurano un quadro preoccupante con un totale di 94 contagi e 90 le persone che sono attualmente in quarantena. Solo nella giornata lunedì 2 agosto i contagi rilevati ammontavano a 76 subendo quindi un’inflessione di +18 nel giro di poco meno di una settimana.

“L’Ats comunica i dati dei contagi a Sanluri aggiornati ad oggi: sono 94 le persone positive e 90 in quarantena. L’andamento dei contagi suggerisce di aumentare l’attenzione e la prudenza e il rigoroso rispetto delle regole generali di prevenzione”, riporta la nota del primo cittadino Alberto Urpi.

focolaio comune di Sanluri, l’ordinanza del sindaco

Nella giornata di venerdì 6 agosto, il sindaco Alberto Urpi ha emesso un’ordinanza nella quale sottoponeva i cittadini ad una serie di “Misure straordinarie urgenti di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Le restrizioni che avranno validità per tutto il mese di agosto includeranno una serie di restrizioni tra le quali la sospensione di “tutte le manifestazioni sportive, culturali, ludiche e ricreative svolte in luoghi chiusi o all’aperto” nonché di “attività sportive con sport di contatto e di squadra (Calcio, Calcetto, Volley, BeachVolley, Bocce ecc.) sia al chiuso che all’aperto nelle strutture comunali dedicate.

Sarà altresì disposto il divieto di “ogni forma di affollamento o assembramento nelle strade e piazze ed in tutti i luoghi aperti al pubblico nonché negli spazi al chiuso” così come di “feste private e qualsivoglia evento o incontro anche conviviale che implichi assembramenti tanto in spazi chiusi che all’aperto anche privati”.

focolaio comune di Sanluri, la situazione in Sardegna

Nel frattempo anche la situazione pandemica in Sardegna ha subito una significativa inflessione del numero dei contagi. Stando a quanto riportato dalla stessa regione attraverso i canali istituzionali il numero dei pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 94 registrando + 7 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 21 registrando quindi un valore di +2. Infine i casi di isolamento domiciliare sono in tutto 6183, mentre sono 312 i casi positivi su un totale di 2917 tamponi.