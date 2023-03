Sardegna, elettricista trovato morto nella sua abitazione

Cesare Aledda aveva 58 anni ed era elettricista. L’uomo è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di via Garibaldi a Burcei, nel sud della Sardegna. Secondo i primi accertamenti, Aledda potrebbe essere caduto dalle scale di casa subendo di conseguenza una frattura della base cranica. Una probabile disgrazia insomma. Al fine di fugare qualsiasi dubbio, il magistrato ha disposto la perizia necroscopica presso il Policlinico di Monserrato, prevista per oggi 18 marzo. Sul posto gli inquirenti non hanno rinvenuto alcuna traccia di violenza o colluttazione. Persona molto amata, sono stati numerosi gli amici e i conoscenti che hanno ricordato per l’ultima volta il 58enne sui social.

Elettricista trovato morto: l’intervento dei carabinieri

Come informa l’Unione Sarda è stato il padre di Cesare a fare la macabra scoperta nel corso delle ore pomeridiane di venerdì 17 marzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras che hanno effettuato un primo sopralluogo con i militari della Stazione. Sul caso sono al lavoro anche i militari del nucleo investigativo di Cagliari.

L’autopsia potrebbe chiarire le dinamiche della morte

A breve dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo dell’elettricista che dovrebbe chiarire le dinamiche della morte dell’uomo definitivamente, stabilendo inoltre come sia caduto.