Ancora un sinistro in una zona della Sardegna che ne aveva visto un altro pochi giorni fa e grave incidente in moto: soccorso 68enne tedesco. Da quanto si apprende su L’Unione Sarda la vittima è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all’ospedale Brotzu. I media isolani spiegano che quel serio incidente stradale si è verificato a Desulo, intorno a mezzogiorno di oggi.

Incidente in moto: soccorso 68enne tedesco

Il sinistro è avvenuto per la precisione in località Iscubas, sulla provinciale 7, all’altezza del bivio per Tascusì. E secondo un primo report sull’urto per cause ancora da accertare, un uomo di 68 anni di nazionalità tedesca ha perso il controllo della sua moto. Il turista è quindi finito contro il guardrail. Una prima versione dell’accaduto dice che purtroppo il centauro ha riportato importanti lesioni, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo ad ala rotante del 118 è atterrato sul posto ed ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Precedente mortale solo poche ore prima

Sul posto è accorsa anche una una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono e un’ambulanza del 118. A strettissimo giro di posta era anche sopraggiunta una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. E i media spiegano che “proprio ieri un altro motociclista tedesco era morto sulle strade sarde a Tertenia”.