Sardegna, incidente tra Villaputzu e Porto Corallo: morta una donna di 84 anni

Una tragedia si è consumata sulla Provinciale 99: per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Nel tardo pomeriggio di martedì 14 marzo si è consumata una tragedia. Una donna di 84 anni ha perso la vita in un incidente che è avvenuto lungo la Provinciale 99, all’altezza tra Villaputzu e Porto Corallo, nella provincia del Sud Sardegna. Sono diversi gli elementi della vicenda sui quali fare luce. Oltre a Carabinieri e operatori sanitari del 118 è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Incidente frontale tra Villaputzu e Porto Corallo: la vittima è una donna di 84 anni

Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione della vicenda, due veicoli, un SUV e un’utilitaria, quest’ultima guidata dalla vittima, si sarebbero scontrati frontalmente. Da chiarire le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli. Per la vittima, Maria Albina Testa di 84 anni, non c’è stato nulla da fare. A bordo del SUV viaggiavano invece un uomo sulla trentina insieme ad un’altra giovane. Quest’ultimi – si legge da ANSA – risulterebbero aver riportato delle lievi contusioni.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, così come Carabinieri e Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono stati impegnati nella rimozione del corpo della vittima tra le lamiere. Nella zona interessata dall’incidente, si segnala infine il rallentamento del traffico.