Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (3)

(Adnkronos) – Poi ribadisce: "La nostra rabbia è questa: è un caso analogo a quello del figlio di Grillo. Eppure per noi è stata chiesta l'archiviazione". Anche se secondo la Procura "non sono emersi elementi obiettivi – come si legge nella richiesta di archiviazione a firma del Procuratore Gregorio Capasso e della pm Ilaria Corbelli – idonei all'incolpazione dei responsabili e nemmeno sufficienti a dimostrare la consumazione del reato in trattazione".

Insomma, per la Procura di Tempio Pausania, la stessa che indaga su Grillo Junior, "l'attività di indagine compiuta non solo non ha consentito di acquisire elementi di prova sufficienti per ritenere integrate e comunque dimostrate e dimostrabili le ipotesi di reato, bensì ha anche messo in luce una serie di incongruenze tali da indurre gli investigatori a dubitare della obiettiva corrispondenza a realtà del vissuto delle vittime o quantomeno della oggettiva percepibilità dello stesso".

Ma la mamma di Giulia non ci sta e vuole "giustizia per mia figlia".