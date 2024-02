Sardegna, Meloni: programma Todde è antifascismo, fate voi

Cagliari, 21 feb. (askanews) - "Ho letto un'illuminata intervista della candidata presidente del campo largo. Le chiedevano perché i cittadini dovrebbero scegliere lei e non Paolo Truzzu. Per l'antifascismo, ha risposto. Bene, bene, programma concreto, articolato, innovativo, bene, che devo dire si...

Cagliari, 21 feb. (askanews) – “Ho letto un’illuminata intervista della candidata presidente del campo largo. Le chiedevano perché i cittadini dovrebbero scegliere lei e non Paolo Truzzu. Per l’antifascismo, ha risposto. Bene, bene, programma concreto, articolato, innovativo, bene, che devo dire signori, fate voi”. Lo ha detto Giorgia Meloni concludendo il comizio a sostegno di Paolo Truzzu per la presidenza della Regione Sardegna.