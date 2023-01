Home > Video > Sardegna, polemica per la motociclista che entra con la moto in una spiaggia ... Sardegna, polemica per la motociclista che entra con la moto in una spiaggia protetta

L'influencer motociclista 25enne Sara Aydin ha postato sui social alcune clip dal suo viaggio in Sardegna. In alcuni di questi video la si vede mentre entra con la sua moto in una spiaggia protetta: gli ambientalisti del Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) l'hanno segnalata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Guardia costiera.