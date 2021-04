Tragedia in Sardegna, bambino di 5 anni morto in casa a causa di un improvviso malore

A lanciare l'allarme la nonna del bambino, colto da un inaspettato malore: inutile l'intervento degli operatori del 118, è morto per arresto cardiaco.

Dramma a Quartucciu, cittadina di circa 13.000 abitanti dell’area metropolitana di Cagliari, in Sardegna, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita presso la propria abitazione, per via di un improvviso arresto cardiocircolatorio, gettando nella disperazione e nello sconforto la famiglia e l’intera comunità sarda.

Bambino morto per malore improvviso

Secondo una prima ricostruzione circa l’accaduto, il piccolo si trovava in casa con i nonni quando ad un tratto si è sentito male.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata proprio la nonna, la quale non appena si è accorta che il piccolo nipotino non stava bene, ha subito chiamato il padre, impegnato a lavoro.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Immediato l’arrivo dell’ambulanza e degli operatori sanitari del 118, i quali hanno subito tentato di rianimare il bimbo di soli 5 anni, purtroppo però senza successo.

Le indagini dei Carabinieri

Sul luogo della tragedia sono inoltre tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e insieme a loro è sopraggiunto anche il medico legale, che ha constatato il decesso del piccolo per cause naturali.

La magistratura ha poi disposto la restituzione della salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali.