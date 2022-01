Sardegna, scontro tra due auto a Sassari: una ragazza è in ospedale

Sardegna, brutto incidente stradale tra due automobili all'incrocio fra due vie nella città di Sassari: intervenuti i Vigili del Fuoco e i medici del 118

Sardegna, brutto incidente stradale tra due automobili all’incrocio fra due vie nella città di Sassari: intervenuti i Vigili del Fuoco e i medici del 118, oltre alla Polizia Locale.

Sardegna, scontro tra due auto a Sassari: l’incidente stradale

Alle ore 21.05 della sera di sabato 8 gennaio, la centrale di Sassari, in Sardegna, è stata allertata per un sinistro all’incrocio tra via Ortobene e via sette Fratelli, nel quartiere popolare di Sant’Orsola. Lo scontro è avvenuto fra due autombili, una delle quali trasportava anche un passeggero.

Sardegna, scontro tra due auto a Sassari: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente arrivati i soccorsi. Innanzitutto il personale sanitario del 118 con due ambulanze, di cui un mezzo infermieristico della Croce Blu.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e le macchine della Polizia municipale per accerare la dinamica dell’incidente.

Sardegna, scontro tra due auto a Sassari: una ragazza in ospedale

Nell’impatto tra le auto è rimasta ferita una ragazza, che è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale civile Santissima Annunziata, mentre i due conducenti sono rimasti apparentemente illesi.