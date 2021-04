Sardegna: toccato il record di 13 mila vaccini Covid al giorno

La Sardegna ha toccato il record delle vaccinazioni anti-Covid giornaliere: 13.195 i vaccini somministrati in 24 ore. Aperta la prenotazione per over 60

La Sardegna ha superato la quota delle 12 mila vaccinazioni giornaliere richieste dal generale Figliuolo per la metà di Aprile. Si avvicina il traguardo delle 17 mila vaccinazioni richieste per la fine del mese.

Covid Sardegna: toccato record di vaccini al giorno

La Sardegna procede a rapidi passi verso lo step previsto dal commissario straordinario Figliuolo per la fine del mese di Aprile: la vaccinazione giornaliera di 17 mila persone. Nella giornata di ieri 16 Aprile, si è raggiunto il record di vaccinazioni registrato nell’isola, ossia 13.195 vaccini somministrati in 24 ore, così come il commissario straordinario aveva richiesto per la metà di Aprile. Numeri che fanno salire la regione al quintultimo posto nella classifica nazionale per quanto riguarda le vaccinazioni complessive, e che portano il tasso di vaccinazione all’82.8%.

Altro dato confortante è che si è raggiunto il 100% delle vaccinazioni tra il personale sanitario, seguito dal completamento delle vaccinazioni per gli over 80.

Ricordiamo che la regione permane in zona rossa, anche questa settimana, con dati ancora elevati: nella giornata del 16 Aprile il numero dei positivi è stato di 348 con 5 decessi. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi invece è stato pari al 7.9%, mentre l’indice Rt è il più alto d’Italia, pari al 1.38.

La regione quindi, in attesa di stabilire il calendario delle vaccinazioni per le persone cosidette fragili, ha deciso di passare alla vaccinazione degli over 60, pertanto coloro che sono nati nel 1956-57, dalla giornata di oggi 17 Aprile, possono reigistrarsi sul sito vaccinocovid.sardegnasalute.it.

La prenotazione è riservata a coloro che non presentano patologie e il vaccino somministrato sarà l’anglo-svedese AstraZeneca.