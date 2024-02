Sardegna, Todde: Briatore non verrà più qui? Camperemo anche senza

Roma, 27 feb. (askanews) - L'imprenditore Flavio Briatore ha detto che se avesse vinto Alessandra Todde lui non sarebbe più tornato in Sardegna? "Problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza", è stata la replica della neoeletta presidente della Regione Sardegna che ha parlato in ...