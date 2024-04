Sardegna, Todde: è nata giunta, avrà numeri femminili importanti

Roma, 8 apr. (askanews) - "È nata una giunta che si esprimerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare le risposte che i sardi aspettano da tanto tempo. Abbiamo privilegiato la presenza delle donne in giunta, ce ne saranno ben cinque, con me saremo sei, quindi sarà una giunta che avrà dei...

Roma, 8 apr. (askanews) – “È nata una giunta che si esprimerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare le risposte che i sardi aspettano da tanto tempo. Abbiamo privilegiato la presenza delle donne in giunta, ce ne saranno ben cinque, con me saremo sei, quindi sarà una giunta che avrà dei numeri femminili importanti”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine della riunione a Cagliari con i partiti del ‘campo largo’.

“Abbiamo, per quanto possibile – ha aggiunto Todde – cercato di di rappresentare i territori anche se purtroppo alcuni non risultano rappresentati, però abbiamo esteso rispetto al classico Cagliari-Sassari”. Poi “abbiamo ovviamente cercato di premiare quelle che erano le competenze non solo tecniche ma anche politiche e amministrative. Questi criteri sono rispettati rispetto ai nomi che sono circolati, ma mi sembra giusto e corretto che i nomi emergano dal decreto che devo inviare e che poi li vediate domani in Consiglio anche per rispetto alle forze politiche che stanno finendo di fare i loro passaggi interni”.

Domani gli assessori giureranno nella prima seduta del Consiglio regionale della diciassettesima legislatura.