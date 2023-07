Sardegna, torna il colera dopo 50 anni: anziano ricoverato in ospedale

Anziano finisce in ospedale, in Sardegna, per colera: è il primo caso dopo 50 anni

Torna il colera in Sardegna. È quanto emerge dopo il ricovero di un anziano di Arbus nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo, che si trova in ospedale da cinque giorni, sarebbe in condizioni stabili, ma resta ignoto al momento il luogo e il giorno del contagio.

Non sarebbe neanche reduce da viaggi all’estero, l’anziano di Arbus che ha contratto il colera. I primi sintomi, stando a quanto riportato da L’Unione Sarda, sarebbero apparsi circa un mese fa.

L’uomo lo scorso martedì sarebbe giunto all’ospedale di Is Mirrionis, dopo un precedente ricovero in un’altra struttura sanitaria, accusando disturbi gastrointestinali. Visti gli scarsi miglioramenti dopo le terapie, s’è giunti all’ipotesi del batterio. Così l’anziano è stato trasferito alle Malattie infettive.

I medici sono adesso al lavoro per tutti gli accertamenti epidemiologici sui familiari del paziente che vivono nella zona del Medio Campidano e che al momento non accuserebbero alcun sintomo. Tuttavia le condizioni dell’anziano, al momento stabili, sembrerebbero in corso di miglioramento.