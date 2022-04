Sardegna, un cavallo fa irruzione nel supermercato: panico tra i clienti

I clienti di un "Eurospin" sono rimasti increduli davanti alla scena a cui hanno assistito: un cavallo si aggirava tra le casse del supermercato

Una scena incredibile, quella a cui hanno assistito i clienti di un “Eurospin” della Sardegna: un cavallo ha fatto irruzione nella struttura e si aggirava in tranquillità fra le corsie e le casse.

Sardegna, un cavallo entra nel supermercato e si aggira fra le casse

Un cavallo è entrato in un supermercato di Ittiri, in provincia di Sassari, in Sardegna. L’equino si è aggirato per qualche minuto fra le corsie dell’ “Eurospin“, trotterellando indisturbato fra gli scaffali pieni di ogni tipo di prodotto, per poi spostarsi nella zone delle casse. L’animale, apparso mansueto e per nulla aggressivo, si è poi allontanato di sua spontanea iniziativa passando dalle porte scorrevoli d’uscita e finendo nel parcheggio del supermercato.

La reazione dei clienti e la proprietà del cavallo

Da quanto appreso da ‘L’Unione Sarda‘, il cavallo è di proprietà di un giovane allevatore della zona ed era scappato. L’animale, abituato a stare in mezzo agli umani, non si è imbizzarrito, nemmeno dopo che nel supermercato si era creato un po’ di panico fra i clienti. Qualcuno tra le persone che stavano facendo la spesa nell’ “Eurospin” ha deciso di fare un video a quanto stava accadendo e le immagini sono andate subito virali sui social.