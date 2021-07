Sardegna, un positivo al festival Filming Italy: rischio focolaio tra gli attori

Paura per il rischio focolaio Covid nel mondo dello spettacolo italiano: in Sardegna, al festival Filming Italy, un ospite pare sia risultato positivo.

Crescono i casi di Covid-19 in Italia, dove preoccupa il diffondersi della variante Delta, caratterizzata dalla sua maggiore contagiosità. La nuova mutazione, infatti, dopo aver comportato una brusca risalita della curva epidemiologica in Gran Bretagna e Spagna, sta diventando predominante anche in altri Paesi, preoccupando l’Europa e il resto del mondo.

Dalla Fondazione Gimbe, in seguito all’ultimo monitoraggio condotto, fanno sapere che nel nostro Paese la quarta ondata è ormai iniziata. Situazione analoga in Germania e non solo. Nelle regioni del Sud Italia preoccupa non solo l’incremento dei contagi, ma anche dei decessi e delle ospedalizzazioni. La nuova mappa del rischio Covid in Ue elaborata dall’Ecdc mostra in rosso le due Isole maggiori. La Sicilia, infatti, è la terza regione italiana per numero di positivi.

Preoccupa l’andamento epidemiologico anche in Sardegna, dove nella giornata di giovedì 29 luglio si contano 413 nuovi contagi e 2 morti, per un totale di 1.500 decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.736 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 61 (-8), i pazienti in terapia intensiva sono 11 (+2). Le persone attualmente positive nella regione sono 4.392, di cui 4.320 in isolamento domiciliare.

Intanto in Sardegna preoccupa il rischio di focolaio Covid al festival Filming Italy. Un ospite della kermesse, infatti, pare sia risultato positivo al virus e c’è paura per gli altri attori presenti.

Sardegna, un positivo al festival Filming Italy

Un ospite del festival Filming Italy, svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, sarebbe risultato positivo al Covid-19. L’evento, al quale hanno partecipato molti attori e attrici italiani e internazionali, è stato organizzato nel pieno rispetto di tutte le precauzioni anti-Covid.

Tutti i presenti sono stati quotidianamente sottoposti a tamponi obbligatori e presidio sanitario. Tuttavia, l’Asl Rm 1 confermerebbe che il tampone di uno degli ospiti ha dato esito positivo.

Il tracciamento però si complica. L’ospite avrebbe effettuato il tampone a Roma, ma al momento pare non sia reperibile, rendendo più difficile risalire ai casi e individuare eventuali nuovi positivi. Dalle prime informazioni rese note, il numero dei contagi fra le star sarebbe in aumento. Sabrina Impacciatore ha confermato di essere in isolamento, ma ha escluso il collegamento con il Festival. Stando a quanto da lei dichiarato, infatti, si sarebbe isolata dopo la positività di un componente della troupe del film al quale sta lavorando.

Sardegna, un positivo al festival Filming Italy: le parole della direttrice

Tiziana Rocca, la direttrice di Filming Italy, intervenuta sulle pagine de la Repubblica, ha dichiarato: “Ho parlato con quasi tutti i miei ospiti negli scorsi giorni e nessuno mi ha riferito di essere positivo. Il protocollo sanitario è stato studiato da un ospedale di Cagliari con lo Spallanzani di Roma. Erano quasi tutti vaccinati con seconda dose e solo pochi attori italiani attendono ancora il vaccino. Ma comunque tutte le persone che sono entrate, anche chi aveva il Green Pass, ha dovuto fare un tampone all’arrivo e alla partenza. Ho i referti di tutti: negativi, altrimenti non sarebbero nemmeno potuti salire sull’aereo“.

Quindi ha sottolineato: “Al Festival non si è contagiato nessuno. Ma certo, non posso garantire su quello che hanno fatto tutti gli invitati al festival una volta tornati a casa”.

Sardegna, gli ospiti al festival Filming Italy

Il festival Filming Italy è diretto da Tiziana Rocca con Harvey Keitel e Claudia Gerini. La madrina è stata Elena Sofia Ricci. Un evento all’aperto al quale hanno partecipato anche Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens.

Tra i volti italiani presenti, Sabrina Impacciatore, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Giulia Bevilacqua, Maria Sole Tognazzi, Remo Girone e Daniele Pecci.