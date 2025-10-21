Sarkozy, Macron: dibattito su esecuzione provvisoria "è legittimo"

Lubiana, 21 ott. (askanews) – Emmanuel Macron è intervenuto per la prima volta sulla detenzione dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, incarcerato a Parigi dopo la condanna nel processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. In visita in Slovenia, il capo dello Stato ha evitato di commentare direttamente il caso, ma ha sottolineato la necessità di mantenere un dibattito sereno e rispettoso dell’indipendenza della giustizia.

“Non mi vedrete qui fare alcun commento – ha detto Macron – e credo sia importante che sia così. Tuttavia, capisco che per molti dei nostri concittadini e penso soprattutto a questo l’immagine di un presidente incarcerato in seguito a una decisione giudiziaria possa suscitare reazioni. È normale. Ma bisogna distinguere l’emozione, anche quella legittima dei familiari o di una parte del Paese, dal rispetto che si deve a ogni persona e dal buon funzionamento della Giustizia. E da dove mi trovo, questo buon funzionamento implica il dovere di non commentare”.

“Per quanto riguarda la questione dell’esecuzione provvisoria -ha proseguito – ho visto che diversi responsabili politici intendono occuparsene: il presidente del Senato lo ha detto, il ministro della Giustizia pure. Credo che sia un dibattito legittimo in una democrazia, perché tutti desiderano che esistano vie di appello e di ricorso. Ma è un dibattito che deve essere condotto con calma e in modo indipendente dai casi specifici, affinché la nostra giustizia possa operare ed evolvere nella serenità che le è dovuta”.