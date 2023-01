Sarno, proiettili sparati da un gruppo di cacciatori contro un’abitazione: non ci sono vittime né feriti

Le finestre di una casa sono state distrutte da alcuni proiettili sparati da un gruppo di cacciatori: è successo in via Bracigliano, a Sarno.

Poteva tramutarsi in tragedia quanto accaduto a Sarno: in via Bracigliano, dei proiettili sparati da un gruppo di cacciatori hanno colpito un’abitazione in pieno giorno.

Si suppone che quanto accaduto sia accidentale ma i carabinieri stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dei fatti.

Sarno, proiettili sparati da un gruppo di cacciatori contro un’abitazione

Paura a Sarno dove colpi di arma da fuoco hanno terrorizzato la popolazione. Alcuni proiettili hanno rotto i vetri delle finestre di una abitazione situata in via Bracigliano, nel comune in provincia di Salerno.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che a fare fuoco con alcuni fucili sia stato un gruppo di cacciatori che abitualmente bazzicano la zona.

Si suppone che gli uomini abbiano colpito l’abitazione in via Bracigliano per errore. Fortunatamente, tutti gli abitanti della casa sono rimasti incolumi. Non è stata segnalata, infatti, la presenza di vittime o feriti.

Indagini in corso: i proprietari della casa hanno sporto denuncia

L’episodio si è consumato nella giornata di domenica 8 gennaio e sembrerebbe assodata la natura accidentale dell’accaduto. A ogni modo, i proprietari dell’abitazione colpita dai proiettili hanno postato alcune foto sui social media che ritraggono i fori lasciati dai proiettili alle finestre e hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto la denuncia dei proprietari della casa colpita, hanno aperto un’inchiesta e avviato un’indagine al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei cacciatori coinvolti nell’incidente.