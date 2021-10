Un'auto si è schiantata contro una casa a Sarnonico e ha preso fuoco: il conducente è rimasto intrappolato all'interno ed è morto.

Tragedia Sarnonico, dove nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre 2021 un’auto è uscita di strada finendo contro una casa per poi prendere fuoco. Il conducente, di cui al momento non è nota l’identità né l’età, è morto sul colpo.

I Carabinieri della compagnia di Cles hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Auto contro casa a Sarnonico

I fatti si sono verificati poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni un’auto si è schiantata contro il muro di una casa e ha preso fuoco dopo il violento impatto. A dare l’allarme son stati gli stessi occupanti dell’edificio che hanno allertato i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi, giunti sul posto, hanno spento le fiamme ed estratto il conducente della vettura dall’abitacolo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate nell’impatto che, insieme al rimanere intrappolato nell’auto in fiamme, si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori. Il boato del terribile schianto sarebbe stato avvertito anche da altri residenti.

Auto contro casa a Sarnonico: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Cles che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare le cause dello schianto. Tra le ipotesi più plausibili un malore o un momento di distrazione dell’autista.