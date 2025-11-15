"Sarò il prossimo?": messaggi su palazzi di Los Angeles contro Trump

"Sarò il prossimo?": messaggi su palazzi di Los Angeles contro Trump

Milano, 15 nov. (askanews) – Al tramonto, tre edifici nel centro di Los Angeles si illuminano con ritratti in bianco e nero di residenti della città, accompagnati dal messaggio: “Sarò il prossimo?”. Lanciata dalla California Community Foundation, questa campagna protesta contro le misure di controllo dell’immigrazione intraprese nell’ambito delle politiche dell’amministrazione Trump.

“Questa campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema, a offrire alla comunità uno spazio per esprimere la propria preoccupazione e a mostrare solidarietà a coloro i cui diritti sono stati violati”, ha spiegato Miguel Santana, presidente della fondazione.