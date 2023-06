Il noto locale Buena Vista, situato tra Saronno ed Origgio, è andato quasi completamente distrutto nella notte a seguito di un incendio. Il rogo è divamapato attorno alle 4 della notte tra ieri, lunedì 5 e oggi, martedì 6 Giugno.

Saronno, incendio al Buena Vista: non ci sono feriti, ma il locale è distrutto

Erano circa le 3:30 della scorsa notte quando al comando dei vigili del fuoco di Saronno sono arrivate diverse decine di segnalazioni dello scoppio di un incendio. Ad andare a fuoco era il locale Buena Vista, situato tra Origgio e Saronno sulla ex statale Varesina. Fortunatamente, dalle prime informazioni che arrivano sembra che non ci siano stati feriti nè intossicati, ma il locale è andato semi-distrutto.

L’interento dei vigili del fuoco e le cause dell’incendio

Tanti automobilisti che passavano di lì in quel momento hanno chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati con due squadre al locale per spegnere le fiamme. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato allo scoppio dell’incendio: si indaga e non è esclusa nessuna pista.