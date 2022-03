Sarsina (Forlì-Cesena), il figlio 36enne Dimitri muore in Ucraina: Lyuba sviene in piazza

Un dolore ha sconvolto il comune di Sarsina. Lyuba, donna ucraina residente in Italia, è svenuta dopo aver scoperto la morte del figlio in guerra

La guerra in Ucraina, fin dal suo inizio, ha sconvolto la vita di molte persone anche a chilometri di distanza. Questo è stato il caso di Lyuba, donna ucraina da anni in Italia che ha perso il figlio più giovane Dimitri, morto prematuramente a soli 36 anni.

Non appena la donna ha appreso la notizia, è svenuta nella piazza del comune di Sarsina (provincia Forlì-Cesena). Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 e i passanti.



Il dolore di Lyuba per la morte del figlio in Ucraina

Stando a quanto viene riportato dal Corriere Romagna la donna che ha lavorato come badante, ma ora è in pensione, ha saputo della morte del figlio con una telefonata sabato 26 febbraio mentre si stava dirigendo verso il bar per fare colazione. Da lì è crollata svenendo in piazza. Soccorsa sul posto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Bufalini. Una volta dimessa dal nosocomio non è stata lasciata sola.

La donna risiede in un appartamento situato a Quarto.

Il comunicato del comune di Sarsina

Nel frattempo il comune di Sarsina, attraverso una nota diramata sulla pagina Facebook istituzionale ha scritto:

“La guerra non è purtroppo lontana, poche ore fa abbiamo appreso di una nostra concittadina di origine Ucraina che, per via di questa guerra nefasta, ha subito un grave lutto. A lei tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore.

A tutti i nostri cittadini ucraini va la nostra massima disponibilità per offrire loro tutto il supporto che l’amministrazione comunale può dare in questo momento tremendo per il loro popolo tramite i canali della Prefettura e della Farnesina. Possiamo solo immaginare cosa significhi avere i propri cari nel mezzo di un conflitto bellico di questa portata”.