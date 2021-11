Sassari, 15enne ruba l’auto al padre e si schianta: 5 feriti, uno in coma

Un 15enne a Sassari ha rubato l'automobile del padre e ha fatto un brutto incidente. Ci sono 5 feriti di cui uno in coma. Era positivo all'alcol test.

Sono cinque i minorenni che sono rimasti feriti in un brutto incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino a Bono, in provincia di Sassari. Uno di loro, di soli 14 anni, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro, in coma. Il conducente dell’auto è un ragazzino di 15 anni di Bono, che aveva rubato la macchina, una Golf, a suo padre, per fare un giro con gli amici dopo una serata di divertimento.

Il giovane è risultato positivo all’alcol test.

Il 15enne ha perso il controllo dell’automobile, che si è ribaltata diverse volte, finendo la sua corsa contro un muro. A bordo erano presenti altri quattro ragazzi, suoi amici, tutti minorenni. Uno di loro, di soli 14 anni, ha battuto molto forte la testa. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco arrivati sul posto.

Lo hanno portato all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in stato di coma.

Dopo lo schianto in automobile gli amici sono scappati via e sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bono. Il 15enne che era alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcol test ed è stato segnalato alla Procura dei minorenni di Sassari.