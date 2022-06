Causa un incidente durante una ripresa in diretta su Facebook mentre guida e beve whisky. Sfiorata una tragedia a Sassari.

Una diretta su Facebook poteva trasformarsi in una tragedia. A Sassari, un uomo guida mentre beve Whisky e provoca un incidente che coinvolge altre vetture. Il conducente dell’auto ora rischia l’arresto.

Sassari, beve whisky mentre sta guidando in diretta Facebook e fa un incidente

Il conducente che ha causato l’incidente percorreva la strada statale 131 tra Sassari e Porto Torres a bordo della sua auto mentre faceva un video in diretta su Facebook. Nella prima parte del video si vede lui guidare con una sola mano mentre con l’altra beve whisky direttamente dalla bottiglia. Ad un certo punto gira la telecamera del telefono ed inizia a riprendere la strada a quattro corsie. Da quel momento la ripresa è fissa sulla strada e si può notare l’elevata velocità a cui stava andando.

La statale 131 era molto trafficata e mentre l’uomo in diretta su Facebook provava a sorpassare tutte le auto, improvvisamente, si schianta contro una di esse.

Il bilancio dell’incidente e le indagini

Fortunatamente il bilancio non è grave ma sarebbe potuta essere una tragedia. I feriti, stando a quanto si apprende da Fanpage che cita La Nuova Sardegna, sono solo tre e sono stati già dimessi in quanto feriti lievemente. Il conducente della vettura incriminata è finito nei guai con la giustizia in quanto rischia fino ad un anno di detenzione.

La polizia sta esaminando il filmato condiviso su Facebook per indagare.