Sassari, cavallo in fuga entra in un supermercato: stupore tra i presenti

È successo a Ittiri, in provincia di Sassari: un cavallo fuori controllo ha fatto irruzione in un supermercato della città. Era fuggito da un allevamento.

Cavallo in un supermercato di Ittiri

Una vicenda surreale, ma che i presenti ricorderanno per sempre.

Un supermercato Eurospin di Ittiri, in provincia di Sassari, è stato lo scenario dell’irruzione di un esemplare di equino.

Il cavallo, probabilmente a causa della paura dovuta al forte temporale in corso, è entrato nel negozio e ha iniziato a camminare per le corsie. Non si è solo limitato a scorrazzare, ma ha anche defecato nei corridoi del supermercato, creando diversi disagi a dipendenti e clienti.

Cavallo al supermecato: era scappato da un allevamento

Come detto, l’esemplare equino ha creato non pochi disagi ai presenti. Al contrario, l’animale non ha mostrato nessun segno di stress o indisposizione, e non è mai imbizzarrito durante i minuti di permanenza nel supermercato. Subito dopo, infatti, è uscito autonomamente dal negozio.

Come riporta l’Unione Sarda, il cavallo è di proprietà di un giovane allevatore della zona ed era scappato, probabilmente spaventato dal temporale. Proprio in quanto esemplare da allevamento, era abituato alla presenza dell’uomo e per questo non ha avuto reazioni che avrebbero potuto causare seri problemi ai presenti.