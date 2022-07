Sassari, incendio nel comune di Pattada: a rischio decine di abitazioni

Incendio a Pattada fermato appena prima che potesse raggiungere la zona residenziale. Si indaga sulle cause dell'innesco, forse potrebbero essere dolose.

Grave incendio in provincia di Sassari, nel comune di Pattada, con le fiamme che hanno sfiorato la zona residenziale ma sono state arginate in tempo.

Incendio nel comune di Pattada, in provincia di Sassari

Nella tarda serata di ieri sera, domenica 3 luglio, la località de La Madonnina a Pattada è stata avvolta dalle fiamme.

L’incendio è divampato nei pressi del piccolo comune di 2800 abitanti in provincia di Sassari, e il rogo è arrivato a ridosso della zona residenziale, composta da decide di abitazioni.

Fortunatamente, il tempestivo intervento della Protezione civile e dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio. L’incendio, infatti, è stato spento proprio a pochi metri dal centro abitato. Ora sono in corso le indagini per risalire all’innesco; tra le varie ipotesi che restano in piedi varie ipotesi, permane anche quella dolosa.

Le parole del sindaco di Pattada, Angelo Sini, dopo l’accaduto

Lo stesso sindaco del piccolo comune di Pattada, Angelo Sini, ha voluto commentare l’avvenuto, ed in particolare è stato lieto di ringraziare l’intervento dei soccorsi che hanno reso possibile lo spegnimento del rogo: