In provincia di Sassari, si è verificato un tragico incidente stradale, dove il 38enne Giovanni Matta è morto dopo essere stato investito da un furgone.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Sassari: un uomo di 38 anni è stato investi da un furgone ed è, poi, deceduto dopo il ricovero in ospedale

Sassari, incidente stradale: morto 38enne investito da un furgone

Nella mattinata di martedì 13 luglio, intorno alle ore 09:30, è stato segnalato un incidente mortale che ha coinvolto un uomo di 38 anni e un furgone.

La vicenda si è verificata in prossimità della sede di Promocamera, lungo la Strada 1 situata nella zona industriare di Predda Niedda, in provincia di Sassari, in Sardegna.

L’uomo è stato improvvisamente investito dal mezzo mentre stava percorrendo la carreggiata camminando lungo il ciglio destro: lo schianto ne ha provocato la morte sul colpo. La vittima è stata identificata come Giovanni Matta.

Sassari, incidente stradale: morto 38enne, i soccorsi e le forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto a Predda Niedda nella mattinata di martedì 13 luglio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, la polizia locale di Sassari e i carabinieri. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 38enne che è stato trasferito, ancora cosciente, presso il Santissima Annunziata ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il ricovero si è reso necessario in seguito al sopraggiungere di un arresto cardiaco. Mentre si trovava al nosocomio, tuttavia, dopo aver lottato per la propria vita per circa quattro ore, Giovanni Matta è deceduto poco prima delle ore 14:00.

Sassari, incidente stradale: morto 38enne, le dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, il furgone avrebbe investito Giovanni Matta mentre l’uomo stava camminando sul ciglio destro della strada. L’impatto ha scaraventato il 38enne oltre il guardrail ma la vittima non è precipitata nel vuoto grazie alla rete metallica apposta ai lati della Strada 1 di Predda Niedda.

Le dinamiche dell’incidente, tuttavia, sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine che stanno indagando sul drammatico evento.

Le autorità competenti, inoltre, hanno messo l’area in sicurezza per consentire ai carabinieri di effettuare tutti i rilievi necessari e procedere con le dovute ricostruzioni.