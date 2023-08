Sassari, maltrattamenti ad anziani in casa riposo: 2 misure cautelari interdittive

Sassari, 21 ago. (Adnkronos) - Minacce, insulti, percosse, pizzicotti e costrizioni fisiche: maltrattamenti ad anziani in una casa di riposo in provincia di Sassari sono emerse nel corso di un'indagine dei carabinieri del Nas che hanno eseguito due misure cautelari interdittive del divieto di e...

Sassari, 21 ago. (Adnkronos) – Minacce, insulti, percosse, pizzicotti e costrizioni fisiche: maltrattamenti ad anziani in una casa di riposo in provincia di Sassari sono emerse nel corso di un'indagine dei carabinieri del Nas che hanno eseguito due misure cautelari interdittive del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di 12 mesi. E' stato contestato il reato di maltrattamenti nei confronti degli ospiti anziani in una struttura socio assistenziale sanitaria e la struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Il Nas dei carabinieri di Sassari, in collaborazione con i militari della stazione di Sorso, sabato scorso ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali emessa dal O.l.P. presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di due persone indagate. I provvedimenti scaturiscono da un'articolata attività di indagine svolta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari, attraverso servizi di osservazione e controllo. E' emerso anche, fanno sapere i carabinieri del Nas, che gli anziani venivano immobilizzati e legati alle carrozzine e tenuti in condizioni non consone alle loro esigenze di vita.