Sassello, dentista di 63 anni morto schiacciato da un trattore

Tragedia a Sassello, è qui che nel primo pomeriggio di venerdì 11 marzo 2022, un dentista di 63 anni è morto schiacciato da un trattore.

Era alla guida di un trattore che si è ribaltato e l’ha completamente schiacciato, Mario Bardoneschi, il dentista di 63 anni, che nella giornata di venerdì 11 marzo 2022 ha perso la vita a Sassello. Ecco tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Sassello, dentista di 63 anni travolto e ucciso da un trattore

Nel primo pomeriggio di venerdì 11 marzo 2022, Mario Bardoneschi, un dentista di 63 anni di Cogoleto, si trovava a bordo del trattore che aveva acquistato da poco, in località Veirera, quando l’improvviso cedimento del terreno su cui si stava muovendo con il mezzo ha dato vita ad una vera e propria tragedia.

A causa del cedimento della terra infatti, il trattore si è ribaltato e ha travolto l’uomo, che di fatto è morto per schiacciamento del torace.

Il ritrovamento dell’uomo è stato effettuato dalla moglie

Ad accorgersi di quanto accaduto a Mario Bardoneschi è stata la moglie dell’uomo, che al momento dell’incidente si trovava in casa.

La donna, preoccupata per il ritardo del marito e per il fatto che non rispondeva alle sue chiamate, ha deciso di recarsi sul luogo dell’incidente e una volta scoperto quanto accaduto ha subito allertato il 118.

L’intervento del 118 e i tentativi messi in atto per salvare Mario Bardoneschi

Nonostante il tempestivo intervento del 118 sul luogo dell’incidente, per Mario Bardoneschi non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del dentista 63enne, inutili si sono rivelati infatti tutti i tentativi di rianimazione messi in atto per cercare di riportarlo in vita.