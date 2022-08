"Mio figlio di 4 anni ha visto tutto ed è sotto choc" ha affermato Cesare Parisciani, marito della deputata della Lega Claudia Gobbato

Tra le persone ferite dall’uomo che ieri ha lanciato dei sassi sulle auto che procedevano sull’autostrada A1, anche la deputata della Lega Claudia Gobbato che è stata medicata per la polvere di vetro sugli occhi in seguito all’impatto di una pietra sul parabrezza.

Tra le persone ferite dal 22enne egiziano – residente a Milano – che ieri ha lanciato dei sassi sulle auto che procedevano sull’autostrada A! colpendo 30 autovetture, c’è anche la la deputata della Lega Claudia Gobbato.

Lo ha annunciato la stessa parlamentare con un post su facebook allegando la foto del volto lievemente ferito e un video. Dalle immagini si vede il foro che ha infranto il vetro della macchina e risulta evidente che le cose potevano andare decisamente peggio.

Lo scrive la stessa Gobbato che stava viaggiando insieme al marito e i loro bambini, per qualche giorno al mare:

“A parte qualche lieve ferita e tanto spavento, ce la siamo cavata e fortunatamente i bambini stanno bene!!!! Ringrazio la polizia che è riuscita a bloccare questo delinquente, con l’aiuto del taser, che per qualcuno era inutile e invece anche oggi grazie a questo strumento e all’abilità delle nostre forze dell’ordine, probabilmente si è salvata qualche vita!!!”.

“Ci ha lanciato una pietra”

Dopo essere stato immobilizzato con il teser, il giovane è stato portato via sotto scorta in ambulanza. Secondo il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro – citato dal Messaggero _ “Il suo è stato “il gesto di una persona alterata e solo con ulteriori approfondimenti se ne potrà sapere di più”.

“I miei figli hanno visto tutto”

“Secondo mio marito quella che ci hanno lanciato era una pietra, io non ho visto la scena perché stavo controllando il telefono ma lui e i miei figli hanno visto tutto.

Io mi sono accorta di tutto quando ho sentito questa pioggia di vetri” il commento della donna riportato dal Messaggero.

Il marito della deputata: “Nostro figlio sotto choc”

” Ho visto questa persona sullo spartitraffico, in mezzo all’autostrada, mentre lanciava qualcosa sulle auto. Poi l’impatto con i sassi. Violentissimo. Non so come ho fatto a non perdere il controllo della macchina. Poteva trasformarsi in tragedia. Mio figlio di 4 anni ha visto tutto ed è sotto choc” ha affermato Cesare Parisciani, 39 anni, vicesindaco del Comune di Agnadello, nel Cremonese e marito di Claudia Gobbato.

